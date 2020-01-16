2020-01-16T14:40:30+03:00
Происшествия

Испугались последствий: в Самарской области нашли водителей, которые устроили ДТП и уехали

Одна авария произошла в Сызрани 11 января, а вторая — на трассе под Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Скрывшихся с мест ДТП водителей лишили на год правСкрывшихся с мест ДТП водителей лишили на год правФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области полицейские разыскали водителей, которые устроили ДТП и скрылись в неизвестном направлении. Одна авария произошла 11 января в Сызрани, а вторая - в тот же день на трассе под Тольятти.

Напомним, в Сызрани на улице Нефтяной неизвестный водитель «догнал» Renault под управлением 40-летнего водителя. От удара иномарка врезалась в световую опору, а потом в дерево. В результате случившегося пострадали водитель «/Рено» и его 36-летняя пассажирка. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, скрывшимся водителем оказался 23-летний житель Сызрани. Молодой человек рассказал, что испугался возможных последствий. Решением суда его на год лишили водительских прав.

Другое ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» под Тольятти. Неизвестный водитель врезался в едущий впереди автомобиль ВАЗ-2111, который потом съехал в кювет. В результате пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе 8-летняя девочка. Как выяснилось, аварию спровоцировал 47-летний житель Ульяновской области. Он уехал с места ДТП, посчитав, что останется безнаказанным. Мужчине также на 1 год запретили садиться за руль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот и съездили к бабушке: в Самарской области водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок, и уехал

Неизвестный автолюбитель скрылся с места аварии, не оказав помощи пострадавшим (подробности)

Бросил людей в покорёженной машине: в Самарской области ищут водителя, устроившего ДТП

Неизвестный водитель уехал с места аварии, не оказав помощи (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти прокуратура заставила нерадивого работодателя выплатить зарплату сотрудникам
Гололед и сильный ветер: в Самарской области продлили желтый уровень опасности
«Можно подумать и о третьем»: молодые мамы из Самары рассказали, как узнали об увеличении маткапитала
«Крылья Советов» просматривают 19-летнего грузинского нападающего
В Самаре автобусы № 67 вновь заезжают к ТЦ «Мега»
Бывший депутат Халиуллов попал в больницу прямо перед заседанием
В Самарской области поймали банду похитителей черного металла с железной дороги
В Самаре закрыли катки в парках Победы и Дружбы
В Тольятти продавщица пыталась соблазнить полицейского 15 тысячами рублей
В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога
Президент СРСО, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев принял участие в обсуждении Послания Президента России
В Чапаевске глава госинспекции отделался условным сроком за обман будущего тракториста
АКОМ - покоритель стихий. Пустыня Сахара - в погоне за духом настоящего «Дакара»
Испугались последствий: в Самарской области нашли водителей, которые устроили ДТП и уехали
Баскетбольная «Самара» в Москве разгромила МБА
В Самарской области мужчина пришел пьяным к приставам и обматерил всех
В Самаре автобусы вернули на улицу Льва Толстого
В Самаре срок сдачи Фрунзенского моста с развязками перенесли на лето