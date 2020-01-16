Испугались последствий: в Самарской области нашли водителей, которые устроили ДТП и уехали

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:40:30+03:00

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В Самарской области полицейские разыскали водителей, которые устроили ДТП и скрылись в неизвестном направлении. Одна авария произошла 11 января в Сызрани, а вторая - в тот же день на трассе под Тольятти.

Напомним, в Сызрани на улице Нефтяной неизвестный водитель «догнал» Renault под управлением 40-летнего водителя. От удара иномарка врезалась в световую опору, а потом в дерево. В результате случившегося пострадали водитель «/Рено» и его 36-летняя пассажирка. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, скрывшимся водителем оказался 23-летний житель Сызрани. Молодой человек рассказал, что испугался возможных последствий. Решением суда его на год лишили водительских прав.

Другое ДТП произошло на трассе М-5 «Урал» под Тольятти. Неизвестный водитель врезался в едущий впереди автомобиль ВАЗ-2111, который потом съехал в кювет. В результате пострадали два пассажира отечественной легковушки, в том числе 8-летняя девочка. Как выяснилось, аварию спровоцировал 47-летний житель Ульяновской области. Он уехал с места ДТП, посчитав, что останется безнаказанным. Мужчине также на 1 год запретили садиться за руль.

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ИСТОЧНИК KP.RU