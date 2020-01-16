АКОМ - покоритель стихий. Пустыня Сахара - в погоне за духом настоящего «Дакара»

16 Янв. 2020 2020-01-16T14:41:10+03:00

1 января 2020 года в Москве началась экспедиция на Африканский континент, где проходили спецучастки классической гонки «Дакар» до 2007 года

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Пока мировая элита ралли-рейдов пылит в Саудовской Аравии, в Африке едут настоящие фанаты классики – здесь каждый год проходит гонка «Африка Эко Рейс», маршрут которой частично повторяет тот самый, настоящий и неизменный Дакар. Ключевая задача проекта – рассказать о самом сложном гоночном марафоне на планете, оценить туристический потенциал Марокко и, конечно, найти тот самый дух «Дакара», ради которого каждый год десятки пилотов отправляются в Северную Африку. Организатором проекта выступает НП РОСРР (Российские ралли-рейды), Генеральными партнерами стали компания АКОМ – крупнейший в России производитель автомобильных аккумуляторов (АКОМ, АКОМ+EFB, Ultimatum AGM, Reactor, Bravo и т.д.) и ООО «ЛЛК-Интернешнл» – производитель масел ЛУКОЙЛ.

Команде предстоит проехать семь полноценных гоночных спецучастков, испытать свои силы в горах и песчаных эргах, научиться преодолевать дюны и каменные склоны, а также испытать в тяжелейших условиях моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W-40, которое рекомендовано для большинства зарубежных автобрендов, и аккумуляторы АКОМ+EFB, обладающие улучшенными характеристиками и доказавшие свою надежность в самых жестких природно-климатических условиях.

О команде - идея и реализация проекта «В погоне за духом настоящего «Дакара» осуществляется Дмитрием Перетятко, Генеральным директором НП РОСРР, Алексеем Беркутом (Мастер спорта международного класса, четырехкратный Чемпион России по ралли-рейдам и один из самых опытных отечественных участников классического «Дакара»), который разработал по дорожным книгам пройденных гонок весь спортивный маршрут экспедиции; Дмитрием Меремьяниным, Мастером спорта по кросс-кантри ралли, Кандидатом в мастера спорта по альпинизму, ведущим инструктором международной школы LandRoverExperience, организатором экспедиций и соревнований с 1998.

Дмитрий Меремьянин: «Для новой экспедиции были выбраны батареи АКОМ+EFB. Аккумуляторы производства компании АКОМ не раз становились надежными спутниками в наших экстремальных путешествиях. Мы испытывали их во время автопробега по горам Кабардино-Балкарии, и батареи показали себя исключительно с лучшей стороны. В суровую африканскую гонку Дакар мы взяли аккумуляторы с улучшенными характеристиками, и я уверен - они не подведут и в очередной раз справятся со всеми испытаниями на нашем непростом маршруте».

Экспедиция станет элементом глобальной концепции «Четыре стихии АКОМ», в рамках которой аккумуляторы АКОМ+EFB уже покорили Северный полюс и вулкан Эльбрус, а теперь отправляются в специальный автопробег по пустыне Сахара. Благодаря применению современных технологий, жизненный цикл батареи «АКОМ+EFB» удвоен, повышена коррозионная стойкость электродов при высоких температурах, значительно увеличены пусковые токи. Благодаря надежности данной батареи «АКОМ+EFB» обладает гарантией 4 года.

Все подробности экспедиции и живописнейшие фотографии с места событий здесь: http://akom.su/sites/expedition/