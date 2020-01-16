В Чапаевске глава госинспекции отделался условным сроком за обман будущего тракториста
Суд вынес приговор руководителю государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Безенчукского района и Чапаевска. Его признали виновным в мошенничестве.
- Установлено, что в июне 2019 года мужчина получил от гражданина 36,5 тысяч рублей, пообещав выдать ему удостоверение тракториста-машиниста, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
На самом деле инспектор не мог исполнить свое обещание. Он обманул мужчину. Суд назначил инспектору 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.
ИСТОЧНИК KP.RU