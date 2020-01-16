2020-01-16T14:57:10+03:00
Происшествия

В Чапаевске глава госинспекции отделался условным сроком за обман будущего тракториста

Мужчина взял деньги за услугу, которую не мог оказать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил госинспектора к 1 году 9 месяцам лишения свободы условноСуд приговорил госинспектора к 1 году 9 месяцам лишения свободы условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Суд вынес приговор руководителю государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Безенчукского района и Чапаевска. Его признали виновным в мошенничестве.

- Установлено, что в июне 2019 года мужчина получил от гражданина 36,5 тысяч рублей, пообещав выдать ему удостоверение тракториста-машиниста, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

На самом деле инспектор не мог исполнить свое обещание. Он обманул мужчину. Суд назначил инспектору 1 год 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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