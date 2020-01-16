Президент СРСО, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев принял участие в обсуждении Послания Президента России

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:17:52+03:00

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В объединенном пресс-центре телерадиокомпании "Губерния" и газеты "Волжская коммуна" основные его тезисы обсудили эксперты, лидеры общественного мнения. Активное участие в обсуждении принял член правления Российского союза промышленников и предпринимателей,президент СРСО, президент ГК «АКОМ» Н.М. Игнатьев.

Большое внимание было уделено ключевой теме - социальному блоку и беспрецедентным мерам поддержки семей с детьми. Н.М. Игнатьев отметил, что предприятия Самарской области не остаются в стороне от этого вопроса, демонстрируя высокий уровень социальной ответственности. Инвестируя в развитие своего трудового коллектива, улучшая условия работы, бизнес-сообщество таким образом оказывает положительное влияние на благосостояние семей сотрудников, на демографическую ситуацию.

Отдельным вопросом обсуждения стала экология. «Слова Президента России Владимира Владимировича Путина подтверждают, что Союз работодателей Самарской области находится в данном направлении на верном пути.- сказал Николай Михайлович. – Многие предприятия переориентируются сейчас на выпуск высокотехнологичной продукции взамен сырьевой. Использование современных технологийприводит к значительному снижению вредного воздействия на окружающую среду – как внутри производства, так и во внешнее пространство. Большая работа ведется по утилизации отходов. Например, в Группе компаний «АКОМ» свинец из отработавших батарей переплавляется и снова запускается в производство. Практически 99% батареи утилизируется. Вот такие механизмы, замкнутые циклы надо создавать и на других предприятиях и в других сферах деятельности. Это снизит количество отходов, а кроме того, сэкономит средства для их переработки».

Подробный видеоотчет доступен по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=lf7yrsedsMM&feature=emb_logo