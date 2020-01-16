В Самарской области владельцев авто на газу могут освободить от транспортного налога

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:24:34+03:00

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В Самарской губернской думе в четверг, 16 января, рассмотрели законопроект о смягчении транспортного налога. Изменения хотят ввести для владельцев авто, работающих на природном газе, и для тех, кто использует битопливную систему. Первых хотят вообще освободить от налога, а вторым снизить его вдвое.

Напомним, инициатива снизить транспортный налог прозвучала еще в марте 2019 года. Законопроект направляли в областное правительство для внесения возможных изменений. Документ получил положительное заключение.

По словам заммминистра промышленности Олега Волкова, сейчас парк газомоторной техники в регионе составляет более 2,5 тысяч машин. Все они битоплоивные. Предполагается, что в ближайшие несколько лет их количество увеличится примерно на 4 тысячи автомобилей. В связи с этим в Самарской области хотят обустроить 18 заправочных станций для газомоторного транспорта: 6 - в 2020 году, 7 - в 2021 году, 3 - в 2022 году и 2 - в 2023 году. Отметим, что вопрос о снижении транспортного налога депутаты обсудят еще раз на заседании губдумы 28 января.

ИСТОЧНИК KP.RU