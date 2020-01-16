В Тольятти продавщица пыталась соблазнить полицейского 15 тысячами рублей
Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело в отношении продавщицы одного из местных магазинов. Под статью женщина попала, попытавшись подкупить полицейского.
- По версии следствия, 7 декабря 2019 года женщина пыталась передать сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. Таким образом она хотела избежать административной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU