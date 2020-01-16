2020-01-16T15:37:13+03:00
Происшествия

В Тольятти продавщица пыталась соблазнить полицейского 15 тысячами рублей

Страж порядка от денег отказался, а вот женщина попала под уголовную статью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Женщина, пытаясь избежать административное наказание, попала под уголовную статьюЖенщина, пытаясь избежать административное наказание, попала под уголовную статьюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти возбудил уголовное дело в отношении продавщицы одного из местных магазинов. Под статью женщина попала, попытавшись подкупить полицейского.

- По версии следствия, 7 декабря 2019 года женщина пыталась передать сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. Таким образом она хотела избежать административной ответственности, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники ГУ МВД по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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