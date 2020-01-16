2020-01-16T15:53:36+03:00
Общество

В Самаре закрыли катки в парках Победы и Дружбы

Ледовые площадки временно не будут принимать посетителей из-за погоды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: парк Дружбы - СамараФото: парк Дружбы - СамараФото: vk.com
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В Самаре погода внесла неразбериху среди ледовых площадок. Официальные катки стали закрываться, а вот неофициальные - почти все улицы города - стали доступны всем без исключения жителям. Чтобы прокатиться по льду, даже не нужны коньки. Как стало известно, дождь в четверг, 16 января, внес коррективы в работу катков в парках Победы и Дружбы.

- Из-за погодных условий катки в парках Победы и Дружбы пришлось закрыть. Они не будут работать 16 и 17 января. Приносим свои извинения, - сообщили в соцсетях представители парков.

Отметим, что в начале недели каток в парке Дружбы уже закрывали. 13 и 14 января он не работал по техническим причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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