В Самаре закрыли катки в парках Победы и Дружбы
В Самаре погода внесла неразбериху среди ледовых площадок. Официальные катки стали закрываться, а вот неофициальные - почти все улицы города - стали доступны всем без исключения жителям. Чтобы прокатиться по льду, даже не нужны коньки. Как стало известно, дождь в четверг, 16 января, внес коррективы в работу катков в парках Победы и Дружбы.
- Из-за погодных условий катки в парках Победы и Дружбы пришлось закрыть. Они не будут работать 16 и 17 января. Приносим свои извинения, - сообщили в соцсетях представители парков.
Отметим, что в начале недели каток в парке Дружбы уже закрывали. 13 и 14 января он не работал по техническим причинам.
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ИСТОЧНИК KP.RU