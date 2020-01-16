2020-01-16T16:18:08+03:00
Происшествия

В Самарской области поймали банду похитителей черного металла с железной дороги

Пятеро мужчин успели своровать около 4 тонн металлолома
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспортеФото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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В Самарской области полицейские задержали банду похитителей лома черного металла с железной дороги. Пятерых мужчин поймали с поличным на перегоне «Сызрань-1 — Шигоны». Об этом сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

- Установлено, что мужчины отслеживали остановку грузового транспорта, после чего шли к поезду и скидывали с полувагонов металлолом. В дальнейшем они сдавали его в пункт приема черного металла, - рассказали полицейские.

По данным стражей порядка, мужчины успели похитить около 4 тонн металлолома. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей. В отношении них было возбуждено два уголовных дела. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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