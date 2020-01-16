Бывший депутат Халиуллов попал в больницу прямо перед заседанием

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:29:17+03:00

Очередное заседание по громкому коррупционному делу сегодня не состоялось

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Не выдержал переживаний: бывшего самарского депутата Минахмета Халиуллова, которого подозревают в коммерческом подкупе на 12 млн рублей, госпитализировали в больницу имени Середавина.

- Уведомление мы получили сегодня прямо перед заседанием, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Советском районном суде. - Заседание перенесли на 27 января.

Напомним, бывший депутат и экс-глава Промышленного района Самары Минахмет Халиуллов на скамью подсудимых попал в ноябре этого года. Следствие считает, что он лоббировал интересы компании ООО «Техстрой», которая занималась капремонтом многоквартирных домов. И чтобы контора без проблем и лишних вопросов получала плату за выполненные работы, "заносил дань" Михаилу Архипову, который на тот момент возглавлял Фонд капремонта. Архипов сейчас вместе с родным братом также являются подсудимыми, но их уголовное дело рассматривает Ленинский районный суд.

Минахмет Халиуллов на первом заседании вину полностью признал и просил рассмотреть его дело в особом порядке, но суд решил досконально изучить всю доказательную базу, поэтому сейчас гособвинение и адвокаты активно допрашивают свидетелей.

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ИСТОЧНИК KP.RU