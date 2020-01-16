В Самаре автобусы № 67 вновь заезжают к ТЦ «Мега»
Схему движения транспорта меняли из-за гололеда
Утром возле "Меги" один из автобусов вылетел с дорогиФото: Twitter.com
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В Самаре автобусы № 67 вернули на прежний маршрут. Напомним, с 12:30 они из-за гололеда не заезжали к торговому центру «Мега».
- Движение автобусов № 67 восстановлено. Они вновь заезжают на остановку ТЦ «Мега», - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
Отметим, что плохая погода стала причиной небольшого ДТП возле торгового центра «Мега». Утром там автобус вылетел с дороги. Как отметили в «СамараАвтоГазе», его занесло при повороте. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU