2020-01-16T17:04:17+03:00
Общество

«Можно подумать и о третьем»: молодые мамы из Самары рассказали, как узнали об увеличении маткапитала

Женщины, которые родили первенцев в 2020 году, теперь получат 466,6 тыс рублей
Анна ФЕДОРОВА
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Наталья Юрченко получит материнский капитал за первого ребенка.Наталья Юрченко получит материнский капитал за первого ребенка.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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С 1 января 2020 года в больнице им. Пирогова родились около 130 детей, 31 из них – первенцы. Их мамы 15 января, из Послания президента России Владимира Путина узнали радостную новость. Теперь и им положен материнский капитал - 466 617 рублей. Женщин, у которых родился второй ребенок, тоже ждал сюрприз – теперь они получат на 150 тыс. рублей больше (616 617 рублей).

- Рождение дочки для нашей семьи - радость, несоизмеримая ни с чем, - призналась Наталья Юрченко, впервые ставшая мамой 13 января. – Очень приятно принимать поздравления от близких, родных. Вчерашнее Послание президента стало для нас более чем приятной неожиданностью. Думаю, все молодые семьи по достоинству оценят внедрение материнского капитала за первенца – материальное подспорье станет хорошим фундаментом для счастливой совместной жизни. Можно подумать о расширении не только жилплощади, но и семьи!

Наталья Юрченко, как и другие мамы первенцев, появившихся на свет с 1 января 2020 года, получит не только материнский капитал, но и «беби-бокс». Это подарок с правильно подобранными вещами, необходимыми ребенку в первые месяцы жизни. Решение поздравлять молодых мам губернии наборами «Наше сокровище» принял губернатор Дмитрий Азаров еще в прошлом году. И с 1 января наборы из вещей самарского производства получили уже около 200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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