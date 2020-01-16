Гололед и сильный ветер: в Самарской области продлили желтый уровень опасности

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:48:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области продлили срок желтого уровня погодной опасности. К гололеду, который захватил в четверг, 16 января, почти все дороги и тротуары региона, добавится еще и сильный ветер.

- Ночью и утром в пятницу, 17 января, местами по Самарской области сохранится гололед 6-19 мм. Юго-западный ветер усилится до 15-20 м/с, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советуют жителям по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, где без нескользящей обуви лучше не появляться, то самарцам советуют держаться подальше от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев, остановок общественного транспорта. Водителям сотрудники МЧС рекомендуют быть внимательнее на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию движения, а лучше всего поставить машины в гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU