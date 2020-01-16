2020-01-16T18:05:06+03:00
Общество

В Тольятти прокуратура заставила нерадивого работодателя выплатить зарплату сотрудникам

Работникам задолжали почти полмиллиона рублей
Ольга НОВИКОВА
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Работникам задолжали почти полмиллиона рублейРаботникам задолжали почти полмиллиона рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти прокуратура заставила нерадивого работодателя выплатить зарплату сотрудникам. Проверку соблюдения прав работников ООО «Трансдорстрой» на своевременное получение заработной платы провела прокуратура Автозаводского района Тольятти.

В результате выяснилось, что работодатель задолжал 35 сотрудникам зарплату за октябрь и ноябрь 2019 года. Общая сумма задолженности оказалась немалая – более 496 тысяч рублей.

- В адрес директора общества было внесено представление об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а также были возбуждены дела об административном правонарушении, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Эти меры возымели воздействие – люди получили деньги, а организация и ее директор были привлечены к административной ответственности и вынуждены были заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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