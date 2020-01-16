2020-01-16T19:53:06+03:00
Общество

Комикс, мультик и короткометражка: самарские экоактивисты творчески расскажут о проблеме раздельного сбора мусора

Волонтеры движения «Вторсырье на благотворительность» приглашают самарцев поучаствовать в создании трилогии «Пластмассовый мир победил?!»
Ольга НОВИКОВА
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Фото: planeta.ruФото: planeta.ru
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Мультфильм, комикс и короткометражный фильм – такими необычными способами самарские эковолонтеры решили рассказать людям о проблеме мусора на Земле и продвинуть идеи раздельного сбора отходов. Активисты известного в городе движения «Вторсырье на благотворительность», каждый месяц принимающие на переработку у горожан стекло, металл, бумагу, пластик, задумались о расширении экологического просвещения самарцев и объявили о подготовке трилогии «Пластмассовый мир победил?!».

- Уникальный эко-арт проект включает в себя три взаимодополняющие истории, рассказанные разными художественными способами, а именно: мультфильм, комикс и короткометражный фильм, - пишут организаторы проекта. - Проект будет реализован в Самаре, где проживаем мы – команда, взявшаяся в течение полугода воплотить его в жизнь. Основная работа будет выполнена волонтёрами, однако, неизбежны определённые денежные расходы – оплата услуг аниматора, печать комикса и т.п. Поэтому мы просим поддержать нашу инициативу финансово и помочь нашим идеям воплотиться.

На создание трилогии экоактивистам нужно почти 160 тысяч рублей, из них пока собрано только 14. Сбор средств объявлен на краудфандинговой площадке "Планета.ру" . Здесь все желающие могут не только внести посильный финансовый вклад в дело экологического просвещения, но и заказать комикс в печатном виде (и даже с автографами создателей), получить в качестве вознаграждения изготовленные волонтерами экотовары (например, многоразовые бахилы или экомешочки) а также «застолбить» упоминание своего имени в качестве спонсора в титрах мультика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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