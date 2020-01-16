2020-01-16T18:46:16+03:00
Общество

На улицы Самары вышло 39 спецмашин для рассыпки реагентов

Коммунальщики рапортуют об усилении обработки городских дорог из-за погоды
Ольга НОВИКОВА
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На дороги города вышли спецмашины.На дороги города вышли спецмашины.
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Все профильные коммунальные службы Самары перешли на усиленный режим работы из-за сильной гололедицы и «желтого» уровень опасности. Об этом сообщает горадминистрация.

- Дождь попадает на остывшее покрытие, все подмерзает и на дорогах и тротуарах образуется так называемый стекловидный лед. Он тонким слоем покрывает поверхность и плохо заметен, особенно в сумерки и темное время суток. А учитывая, что на его поверхности есть еще и вода, скользкость повышается. Единственный способ борьбы – обработка противогололедными реагентами, - пояснили в городском департаменте городского хозяйства и экологии.

За сутки коммунальщики города израсходовали около 37 тонн реагентов, задействовали 370 спецмашин и 296 дорожных рабочих. В дневную смену МП «Благоустройство» вывело на улицы Самары 253 уборщика территорий и 129 единиц техники. Из них 39 единиц предназначены непосредственно для того, чтобы рассыпать реагенты: 25 спецмашин – для обработки проезжей части дорог, 14 – для содержания тротуаров. В горадминистрации заявили, что большинство дорог обрабатывают «Бионордом», а вот мосты – только песко-соляной смесью.

Напомним, прогноз неутешительный - до конца дня 16 января и ночью 17 января продолжится ледяной дождь и прогнозируется образование сильной гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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