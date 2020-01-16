2020-01-16T19:03:42+03:00
Общество

Дмитрий Азаров рассказал, как работается с новым премьер-министром Михаилом Мишустиным

В 2019 году сбор налога на доходы физлиц в Самарской области вырос на 2,4 млрд рублей
Лариса СТЕПАНОВА
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За последние два года Самарская область значительно нарастила налоговый потенциалЗа последние два года Самарская область значительно нарастила налоговый потенциалФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире международного телеканала RTVI поделился опытом совместной работы региона с ФНС РФ и возглавлявшим ее с 2010 года Михаилом Мишустиным.

Напомним, 15 января после оглашения послания Президент Владимир Путин принял отставку Правительства страны и предложил возглавить кабинет министров руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. Сегодня Госдума согласовала его кандидатуру.

Губернатор рассказал, что за последние два года Самарская область значительно нарастила налоговый потенциал, а поступления как в областной, так и федеральный бюджеты выросли. Только в прошлом году объем поступлений в облказну увеличился на 3,5 млрд рублей (+2,4%). Из них 2,4 млрд приходится на налог на доходы физлиц, а 1,1 млрд – на налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения.

- В работе по наращиванию налоговой базы мы рука об руку трудимся именно с налоговой службой, в том числе, обсуждали проблематику и с Михаилом Владимировичем Мишустиным, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегодня благодаря выработанным и принятым решениям налоговая служба страны является, пожалуй, самым высокотехнологичным органом власти. Профессионализм, инновация, энергия – именно эти три качества, присущие Михаилу Владимировичу, я бы отметил в первую очередь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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