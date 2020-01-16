Будут работать круглосуточно: в Самаре ищут частника, который станет возить "Скорую помощь"

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:39:50+03:00

Теперь машины "Скорой" будут работать на аутсорсе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 61 машину до 2023 года потратят почти миллиард рублей

Изменить размер текста: A A

Самарская городская станция «Скорой помощи» ищет частника, который готов будет оказывать медикам транспортные услуги и предоставит в аренду 61 карету «Скорой» с водителями. Подрядчика ищут до 14 февраля на портале госзакупок. На эти цели медики готовы потратить из бюджета учреждения 937 рублей до 2023 года. Из них 199 млн рублей с 1 мая до конца 2020 года, 308,4 млн в 2021 году, 320,7 млн — в 2022-м и 109,6 млн – в 2023 году. За эти деньги водители должны будут отработать 1,6 млн машиночасов, из их 358 тысяч – в 2020 году.

В стоимость контракта войдут, в том числе, расходы на топливо, , техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт, оплату труда водителей, проезд к месту оказания услуг и обратно.

Машины будут работать круглосуточно в две смены семь дней в неделю. Согласно аукционной документации это должны быть автомобили класса “В”, оснащенные реанимационным, акушерским и другим оборудованием.

Подрядчик должен будет предоставить кареты «Скорой» на несколько станций: на ул. Больничная,2, ул. Елизарова, 62а, Гагарина, 73, Калинина, 33, Димитрова, 105 (Тополей,17), Фрунзе, 112, Грозненская,4, а также п. Управленческий, ул. Крайняя,17.

Напомним, в конце 2019 года в Самаре разгорелся скандал из-за грядущей передачи машин "Скорой" на аутсорс. Часть врачей написали открытое письмо, в котором выразили опасение, что нововведение парализует работу службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лишь бы «газелистов» за руль не посадили: к чему приведет передача скорой помощи на аутсорс

Эксперты рассуждают о плюсах и минусах привлечения частника в сферу медицинских услуг Самары на бюджетные деньги (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU