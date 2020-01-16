«Начали нападать на детей»: в Самаре стая собак терроризирует школу и детские сады

16 Янв. 2020 2020-01-16T20:57:43+03:00

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Жители 8 мкрн Самары бьют тревогу – стая бездомных собак наводит страх на весь микрорайон.

- Ночью дикий лай по всему району, днём стали уже нападать на детей. Обращались в департамент городского хозяйства, но они мер не принимают, - сообщили жители микрорайона и попросили принять меры.

По словам людей, проблеме уже почти год, и на протяжении всего этого времени городские власти бездействуют.

- Действий никаких! Опасаемся за жизни детей! Здесь находится две школы и два детских садика, псы агресивны, расхаживают по территории соцобъектов, кидаются. Без конца приходиться отбиваться! – возмущаются горожане. – Кто понесет ответственность, если во время прогулки детей в саду эти псы накинутся на малышей или родителей? Воспитатель?

Самарцы сообщили, что места скопления собак известны – это район дома №340 по пр.К.Маркса. Мэр города Елена Лапушкина сообщение увидела и отреагировала

- Прошу срочно принять меры и доложить, - написала градоначальница. Но чем закончится эта история – пока неизвестно.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU