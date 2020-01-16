Уже показались зеленые листья: в Сызрани заметили распустившуюся сирень в январе

16 Янв. 2020 2020-01-16T21:11:32+03:00

Синоптики говорят, что аномальное тепло продлится как минимум до конца января

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В Сызрани в Самарской области зазеленела сирень. Необычное для января явление запечатлел на улице Карла Маркса местный фотограф Юрий Хайров.

- Январское чудо, сирень распустила листочки, - пишет Юрий на своей странице в соцсети. - Необычное явление, редкое, так как такого тепла ещё не наблюдали в наших краях в январе.

Напомним, самарские синоплтики уже заявили, что в этом году температуры января на 10 градусов выше нормы, и как минимум до конца месяца аномально теплая погода сохранится. Виной всему атлантические циклоны, которые не пускают холодный воздух на территорию региона. А экологи уже предупредили, что из-за погодных аномалий регион рискует остаться без урожая плодовых культур.

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ИСТОЧНИК KP.RU