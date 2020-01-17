В Самаре нашли шестилетнюю девочку, которую искала полиция Франции

17 Янв. 2020 2020-01-17T08:34:54+03:00

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В Самаре приставы нашли ребенка-иностранца, которого искала полиция Франции. Шестилетнюю девочку-француженку обнаружили в одной из квартир города вместе с ее мамой. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону. По какой причине ребенка искали правоохранители другого государства, приставы не уточняют.

- Работники отдела по розыску должников, их имущества и детей провели работу по установлению места нахождения девочки и ее матери, в результате которой адрес проживания женщины с ребенком был установлен, - отрапортовали в Управлении ФССП.

Что теперь будет с девочкой и ее мамой тоже пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU