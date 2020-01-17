В Самаре нашли шестилетнюю девочку, которую искала полиция Франции
В Самаре приставы нашли ребенка-иностранца, которого искала полиция Франции. Шестилетнюю девочку-француженку обнаружили в одной из квартир города вместе с ее мамой. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по региону. По какой причине ребенка искали правоохранители другого государства, приставы не уточняют.
- Работники отдела по розыску должников, их имущества и детей провели работу по установлению места нахождения девочки и ее матери, в результате которой адрес проживания женщины с ребенком был установлен, - отрапортовали в Управлении ФССП.
Что теперь будет с девочкой и ее мамой тоже пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU