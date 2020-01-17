2020-01-17T09:02:17+03:00
Спорт

ЦСК ВВС прервал восьмиматчевую серию поражений победой над «Бураном»

Исход игры решился в овертайме – 3:2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч ЦСК ВВС проведет 18 января против «Ростова». Фото: ХК ЦСК ВВС.Следующий матч ЦСК ВВС проведет 18 января против «Ростова». Фото: ХК ЦСК ВВС.
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Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС добился первой за месяц победы в регулярном чемпионате ВХЛ. В четверг, 16 января, ледовом дворец «Кристалл» в Самаре «летчики» в овертайме обыграли воронежский «Буран» - 3:2.

Счет во встрече усилиями Рафаэля Бикмуллина открыл ЦСК ВВС, однако «Буран» не только отыгрался, но и вышел вперед, воспользовавшись большинством. Сравнять ЦСК ВВС смог за несколько секунд до финальной сирены и после тайм-аута. В овертайм игру перевел Олега Мисюля. Победу в дополнительное время «летчики» завоевали усилиями Александра Степаненко. Его шайба прервала восьмиматчевую серию поражений самарцев.

Следующий матч ЦСК ВВС проведет 18 января против «Ростова». Матч также пройдет в ледовом дворец «Кристалл».

ИСТОЧНИК KP.RU

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