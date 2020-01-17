2020-01-17T09:17:27+03:00
Общество

В 2020 году самарский РЦК «Прогресс» собирается сократить несколько сотен сотрудников

Однако, по словам гендиректора предприятия, сокращения будут не такими масштабными, как в 2018 году
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сокращения связаны с развитием технологий.Сокращения связаны с развитием технологий.Фото: Архив "КП"
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Самарский ракетно-космический центр «Прогресс» в 2020 году собирается провести очередные сокращения. Без работы могут остаться несколько сотен человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Дмитрия Баранова. По словам гендиректора, сокращения будут не такими масштабными, как в 2018 году, когда с «Прогресса» уволили около двух тысяч человек.

- Определенные сокращения по персоналу будут. Если какие-то новые технологии, которые не требуют такого количества людей, которое раньше выполняло эту работу. Это не очень приятно, но это неизбежный процесс. Он, наверное, будет не таким энергичным, как у нас было в 2018 году, когда мы сократили порядка двух тысяч человек, то есть это будет в сотнях человек точно, но не в тысячах, это совершенно железно, - приводит информагентство слова Баранова.

В 2019 году министерство труда, занятости и миграционной политики сообщило, что на «Прогрессе» с начала года сократили 126 человек и планировали уволить в ноябре еще 315.

ИСТОЧНИК KP.RU

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