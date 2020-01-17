2020-01-17T09:33:20+03:00
Общество

В Самарской области будут отстреливать ворон и голубей

Это сделают в районе аэропорта Курумоч, чтобы обеспечить безопасность полетов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Птицы, по словам представителей департамента, несут опасность для жизни и здоровья людей.Птицы, по словам представителей департамента, несут опасность для жизни и здоровья людей.Фото: Архив "КП"
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В Самарской области с 15 января по 31 декабря разрешили отстреливать сизых голубей и серых ворон. Однако не везде, а только в охотничьих угодьях в районе аэропорта Курумоч. Об этом говорится в приказе, который опубликован на сайте департамента охоты и рыболовства региона.

Разрешили отстреливать ворон и голубей, чтобы обеспечить безопасность при организации полетов в районе аэропорта. Птицы, по словам представителей департамента, несут опасность для жизни и здоровья людей.

Напомним, ранее в департаменте охоты и рыболовства призвали охотников Самарской области отстреливать диких собак. По вине последних сокращается популяция косуль в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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