2020-01-17T10:16:45+03:00
Происшествия

В Самаре чиновник отделался штрафом за покупку гашиша прямо на рабочем месте

Мужчину задержали сразу после передачи ему наркотического средства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудник департамента хотел побаловать себя гашишем, но попался полицейскимСотрудник департамента хотел побаловать себя гашишем, но попался полицейскимФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре суд вынес приговор 38-летнему сотруднику одного из отделов департамента городского хозяйства и экологии. Его обвиняли в незаконном приобретении гашиша прямо на работе

- Установлено, что 16 октября 2019 года мужчина, находясь на рабочем месте, с помощью мобильного телефона через интернет отправил сообщение о намерении приобрести наркотическое вещество. Он перевел деньги на «Киви кошелек» и вечером того же дня возле одного из домов на улице Стара-Загора приобрел два свертка с гашишем массой 9,12 г, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в прокуратуре Промышленного района.

Употребить наркотик сотрудник департамента не успел — его задержали полицейские. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Недавно суд вынес мужчине приговор. Он назначил ему штраф в 7 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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