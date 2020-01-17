2020-01-17T11:02:53+03:00
Общество

В Самаре из-за аварии на водопроводе на Ленинградской автобусы и троллейбусы пустят в объезд

Изменения коснутся автобусов № 3, 48д и троллейбусов № 6, 16
Анастасия ФИЛАТОВА
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Общественный транспорт изменит схему движения вечером 17 январяОбщественный транспорт изменит схему движения вечером 17 январяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. На улице Ленинградской в районе домов № 81-83 было выявлено повреждение на водопроводе диаметром 150 мм. Из-за этого там временно скорректируют схему движения транспорта, в том числе и общественного.

- Изменения начнут действовать с 22:00 пятницы, 17 января. Они затронут схемы движения автобусов № 3, 48д и троллейбусы № 6, 16, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Так, автобусы временно будут ходить прямо по улице Венцека до площади Революции, в направлении поселка Шмидта - по улицам Самарской и Венцека. Троллейбусы же будут курсировать от Губернского рынка и в обратном направлении по улицам Ульяновской, Самарской, Некрасовской. Такие схемы движения будут действовать до окончания аварийно-восстановительных работ, которыми займутся сотрудники «РКС-Самара».

ИСТОЧНИК KP.RU

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