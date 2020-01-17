Едва не взлетел на крыльях счастья: самарец с супругой выиграл в лотерею 1 млн рублей

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:05:46+03:00

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Жителям Самары вновь улыбнулась удача в лотерею. Супруги Юрий и Марина выиграли целый миллион рублей.

- Когда стер защитный слой и увидел сумму выигрыша, я чуть не взлетел на крыльях счастья. У меня руки задрожали, — приводит пресс-служба «Столото» слова мужчины.

По словам супругов, выигрышный билет они купили в киоске. Там же они приобрели счастливую монету, возможно, именно она помогла им стать миллионерами. Супруги живут на съемной квартире и мечтают о собственном жилище. Свой выигрыш они собираются потратить именно на воплощение своих планов в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU