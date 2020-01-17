Едва не взлетел на крыльях счастья: самарец с супругой выиграл в лотерею 1 млн рублей
В свой выигрыш счастливчики поверили не сразу
Фото: Столото
Изменить размер текста:
Жителям Самары вновь улыбнулась удача в лотерею. Супруги Юрий и Марина выиграли целый миллион рублей.
- Когда стер защитный слой и увидел сумму выигрыша, я чуть не взлетел на крыльях счастья. У меня руки задрожали, — приводит пресс-служба «Столото» слова мужчины.
По словам супругов, выигрышный билет они купили в киоске. Там же они приобрели счастливую монету, возможно, именно она помогла им стать миллионерами. Супруги живут на съемной квартире и мечтают о собственном жилище. Свой выигрыш они собираются потратить именно на воплощение своих планов в жизнь.
ИСТОЧНИК KP.RU