В Самаре в крещенскую ночь все-таки разрешат окунуться в Волгу

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:27:51+03:00

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Жители Самары все-таки смогут окунуться в Волгу в крещенскую ночь. Мэрия Самары совместно с ГУ МЧС по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске.

- Купель будет оборудована с выходом на берег, но без выхода граждан на лед. Неподалеку от нее установят раздевалки и пункты обогрева, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

За безопасностью людей во время крещенских купаний будут следить сотрудники МЧС, полиции и ДНД, а также медики. Все эти службы будут дежурить с 22:00 18 января до 17:00 19 января.

Отметим, что окунуться на Крещение можно будет также возле храма в честь святого Сергия Радонежского на Черемшанской, 244А и у храма в честь Казанской иконы Божией Матери на улице Коммунистической, 1. В других местах в крещенскую ночь купаться в Самаре будет запрещено.

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ИСТОЧНИК KP.RU