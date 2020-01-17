В Тольятти иностранец пытался подкупить инспектора ДПС

17 Янв. 2020 2020-01-17T12:52:56+03:00

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В Тольятти полицейские задержали 32-летнего жителя одной из соседних республик. В поле зрения правоохранителей он попал дважды: когда нарушил режим пребывания в РФ и когда попытался дать взятку инспектору ДПС.

- Установлено, что мужчина предложил сотруднику полиции незаконное вознаграждение в 12 тысяч рублей за несоставление административного протокола по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский деньгами не соблазнился и рассказал мужчине, что за дачу взятки его ждет уголовное наказание. Сразу после этого стражи порядка задержали иностранца. По факту произошедшего в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU