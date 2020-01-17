2020-01-17T12:49:09+03:00
Спорт

«Динамо Самара» уступило «Газпрому-Югре» в матче чемпионата России по мини-футболу

Встреча завершилась со счетом 2:4
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Второй матч тура пройдет в пятницу, 17 января, также в «МТЛ Арене». Фото: МФК «Динамо Самара».Второй матч тура пройдет в пятницу, 17 января, также в «МТЛ Арене». Фото: МФК «Динамо Самара».
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Мини-футбольный клуб «Динамо Самара» проиграл «Газпрому-Югре» в первом матче 11 тура чемпионата России. Игра проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 2:4. Голами в составе хозяев отметились Саносян и Гуляйкин.

- В первом тайме наша команда показала далеко не лучший свой футбол. Несколько футболистов излишне нервничали и поэтому «выпали» из игры. И только после того как счёт стал 0:3 в пользу соперника, и терять нам было уже нечего, команда «вернулась» в игру, завладела игровой инициативой и была в шаге от того, чтобы спасти этот матч, - подвел итоги встречи наставник «Динамо Самара» Максим Горбунов.

Второй матч тура пройдет в пятницу, 17 января, также в «МТЛ Арене». Он начнется в 18:30 по местному времени. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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