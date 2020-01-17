2020-01-17T13:52:06+03:00
Происшествия

В Кинеле чиновника заподозрили в получении взятки за помощь в строительстве дома

Мужчину подкупили 25 тысячами рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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На чиновника завели уголовное дело по факту получения взяткиНа чиновника завели уголовное дело по факту получения взяткиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.

- По версии следствия, 20 июля 2018 года мужчина получил от гражданина 25 тысяч рублей за незаконное изготовление подложного проекта архитектурного решения жилого дома и за выдачу разрешения на строительство, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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