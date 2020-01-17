В Кинеле чиновника заподозрили в получении взятки за помощь в строительстве дома
И.о. начальника отдела архитектуры и градостроительства Комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в получении взятки.
- По версии следствия, 20 июля 2018 года мужчина получил от гражданина 25 тысяч рублей за незаконное изготовление подложного проекта архитектурного решения жилого дома и за выдачу разрешения на строительство, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.
Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU