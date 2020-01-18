Купели на Полевом спуске в Самаре на Крещение не будет

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:18:33+03:00

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В Самаре убрали купель, которую уже успели оборудовать к Крещению 2020 на Полевом спуске. Вчера выездное совещание прошло на берег Волги и сотрудники МЧС убедились: лед совсем не годится для прогулок по нему людей. Раньше был расчет на то, что установятся минусовые температуры, а вход в купель будет оборудован с берега, но они не оправдались.

- Лед на водоемах значительно ослаб. ГУ МЧС направило обращение главе Самары Елене Лапушкиной о прекращении подготовки к проведению купания на Волге и в других местах на открытых водоемах, - сообщили в управлении.

Сотрудники МЧС опасаются, что, несмотря на оборудование купели у берега, люди все же будут выходить на лед и ситуация выйдет из-под контроля.

В ночь Крещения 2020 будут работать две купели. Они находятся в храмах в честь святого преподобного Сергия Радонежского по ул. Черемшанского, 244 А и в честь Казанской иконы Божией матери по ул. Коммунистическая, 1.

Дополнительный транспорт к Полевому спуску работать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU