Ехал в детский сад, а попал в больницу: в Самаре ребенок пострадал в аварии во дворе

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:16:42+03:00

Шевроле Нива нарушил правила движения и взял на таран автомобиль, в котором сидели мама с ребенком

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В Самаре 17 января около девяти утра случилась авария во дворе дома по ул. Кирова, 220, рядом с улицей Стара-Загора. Водитель автомобиля Шевроле Нива ехал по внутриквартальной дороге и в какой-то момент слишком далеко выехал на встречную часть дороги и столкнулся там с автомобилем Chery S19D. За рулем иномарки находилась женщина 44 лет, она везла в детский сад ребенка 3 лет.

- Малыш сидел на пассажирском сидении, в детском кресле, был пристегнут ремнем безопасности, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Ребенок в итоге попал в больницу с ушибом руки. Взрослые не пострадали. Полиция отмечает, что шевроле не только нарушил боковой интервал, но и водитель эксплуатировал транспортное средство с неисправностями.

ИСТОЧНИК KP.RU