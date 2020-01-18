Тайна закрытой комнаты: В Тольятти с запертого чердака спасли крупную птицу
Птицу спасли с чердака. Фото: Андрей Дербенев
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В Тольятти с чердака дома по ул. Кудашева 116 спасли крупную хищную птицу. Как рассказал на своей страничке в социальных сетях тольяттинский спасатель Андрей Дербенев, вызов поступил из жилого дома. Там на закрытом чердаке обнаружили крупную птицу.
- Вызвали спасателей сотрудники, которые проводили технические работы. Все окна и отверстия были закрыты, поэтому непонятно, как птица попала на чердак и сколько времени она там провела, - рассказал Андрей Дербенев.
Спасатели смогли поймать птицу специальными приспособлениями. Чуть позже ее отпустили на свободу.
ИСТОЧНИК KP.RU