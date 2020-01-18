2020-01-18T10:35:57+03:00
Общество

Тайна закрытой комнаты: В Тольятти с запертого чердака спасли крупную птицу

Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Птицу спасли с чердака. Фото: Андрей ДербеневПтицу спасли с чердака. Фото: Андрей Дербенев
Изменить размер текста:

В Тольятти с чердака дома по ул. Кудашева 116 спасли крупную хищную птицу. Как рассказал на своей страничке в социальных сетях тольяттинский спасатель Андрей Дербенев, вызов поступил из жилого дома. Там на закрытом чердаке обнаружили крупную птицу.

- Вызвали спасателей сотрудники, которые проводили технические работы. Все окна и отверстия были закрыты, поэтому непонятно, как птица попала на чердак и сколько времени она там провела, - рассказал Андрей Дербенев.

Спасатели смогли поймать птицу специальными приспособлениями. Чуть позже ее отпустили на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Встали на коньки - и их услышали": в минстрое рассказали, что нужно, чтобы достроить долевку на Димитрова 74а
В Тольятти устроили купели на Крещение 2020, но за право искупаться придется заплатить
Под Сызранью водитель улетел в кювет и умер
В Самаре мужчина на Рено отправил в больницу пенсионерку с травмой головы
Тайна закрытой комнаты: В Тольятти с запертого чердака спасли крупную птицу
Ехал в детский сад, а попал в больницу: в Самаре ребенок пострадал в аварии во дворе
Купели на Полевом спуске в Самаре на Крещение не будет
Защитник тольяттинского «Акрона» Максим Сухомлинов находится на просмотре в «Енисее»
МФК «Динамо Самара» уступил «Газпрому-Югре» во втором матче 11 тура чемпионата России
МЧС просит жителей Самарской области не выходить на лед в дни празднования Крещения
Исполняющим обязанности главного тренера «Лады» стал спортивный директор клуба Владимир Кречин
В Тольятти легковушка врезалась в бордюр и отлетела под «Гранту»: пострадал ребенок
В выходные в Самарской области прекратится снег и немного похолодает
Тольяттинец установил «прослушку» на авто экс-подруги и полгода следил за ее передвижениями
Стало известно, когда 3,5 тысячам жителей Сызрани восстановят теплоснабжение
Закон о запрете продажи снюса подросткам в Самарской области могут принять в феврале
В Самаре предпринимателя заподозрили в даче взятки полицейскому
Стало известно, чьи части тела нашли на заброшенной даче в Тольятти
В Самарской области школьникам предлагают поучаствовать в создании уникального экологического словарика
В Тольятти во дворе на Советской «КамАЗ» со снегом провалился под асфальт
«Только в супермаркетах скользко»: тольяттинская снегурочка рассказала, как ходит в босоножках по сугробам
Под Самарой водитель «КамАЗа» прицепом влетел во встречную «восьмерку»: пострадали два человека
Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней
Главный тренер хоккейной «Лады» Александр Титов покинул свой пост
В Сызрани жители нескольких улиц из-за порыва на сетях остались без тепла
В Кинеле чиновника заподозрили в получении взятки за помощь в строительстве дома
Павильон на месте снесенного рынка на Авроре в Самаре убрали
Как будет ходить общественный транспорт в Самаре в крещенскую ночь