Тайна закрытой комнаты: В Тольятти с запертого чердака спасли крупную птицу

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:35:57+03:00

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В Тольятти с чердака дома по ул. Кудашева 116 спасли крупную хищную птицу. Как рассказал на своей страничке в социальных сетях тольяттинский спасатель Андрей Дербенев, вызов поступил из жилого дома. Там на закрытом чердаке обнаружили крупную птицу.

- Вызвали спасателей сотрудники, которые проводили технические работы. Все окна и отверстия были закрыты, поэтому непонятно, как птица попала на чердак и сколько времени она там провела, - рассказал Андрей Дербенев.

Спасатели смогли поймать птицу специальными приспособлениями. Чуть позже ее отпустили на свободу.

ИСТОЧНИК KP.RU