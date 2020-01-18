Под Сызранью водитель улетел в кювет и умер
17 декабря около Сызрани в аварии погиб водитель автомобиля Geely. Он ехал в сторону Саратова по дороге "Подъезд к Сызрани". В какой-то момент водитель слишком сильно разогнался и потерял управление своим авто. На трассе автомобиль начал вести себя непредсказуемо, завертелся и улетел в кювет по ходу движения.
-Автомобиль опрокинулся на крышу, водитель автомобиля 1981 года рождения погиб на месте, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.
Машина получила сильные повреждения, разбито лобовое стекло и боковые окна, крыша всмятку. Но пассажиру авто повезло больше, он дожил до прибытия скорой помощи и его доставили в больницу. Выжившему пассажиру 45 лет.
Полицейские просят водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU