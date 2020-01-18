Под Сызранью водитель улетел в кювет и умер

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:24:41+03:00

Водитель погиб в машине, улетевшей в кювет. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

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17 декабря около Сызрани в аварии погиб водитель автомобиля Geely. Он ехал в сторону Саратова по дороге "Подъезд к Сызрани". В какой-то момент водитель слишком сильно разогнался и потерял управление своим авто. На трассе автомобиль начал вести себя непредсказуемо, завертелся и улетел в кювет по ходу движения.

-Автомобиль опрокинулся на крышу, водитель автомобиля 1981 года рождения погиб на месте, - отметили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Машина получила сильные повреждения, разбито лобовое стекло и боковые окна, крыша всмятку. Но пассажиру авто повезло больше, он дожил до прибытия скорой помощи и его доставили в больницу. Выжившему пассажиру 45 лет.

Полицейские просят водителей быть осторожнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU