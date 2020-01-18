Работать с данными будут по новому: в Самарской области появился департамент цифровизации

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:03:41+03:00

Его возглавил Иван Ефанов, который до этого трудился в минстроительства и в министерстве имущественных отношений

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В Самарской области в структуре администрации губернатора появился новый департамент цифровизации. Это подразделение займется оптимизацией работы с данными. Это обеспечит более эффективную работу областных властей и успешность реформы государственного управления.

Пост руководителя нового департамента занял Иван Ефанов. Ранее он работал в министерстве строительства региона, а потом исполнял обязанности министра имущественных отношений. В последние два года был советником губернатора Дмитрия Азарова.

О назначении Ефанова стало известно на заседании комитета губдумы по транспорту и автодорогам. Руководителю департамента 37 лет. Также он успел поработать в Самарских коммунальных системах, Средневолжской газовой компании. Он закончил СамГУ, по образованию - юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU