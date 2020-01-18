2020-01-18T13:03:41+03:00
Общество

Работать с данными будут по новому: в Самарской области появился департамент цифровизации

Его возглавил Иван Ефанов, который до этого трудился в минстроительства и в министерстве имущественных отношений
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
Иван Ефанов займется цифровизацией правительства Самарской областиИван Ефанов займется цифровизацией правительства Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области в структуре администрации губернатора появился новый департамент цифровизации. Это подразделение займется оптимизацией работы с данными. Это обеспечит более эффективную работу областных властей и успешность реформы государственного управления.

Пост руководителя нового департамента занял Иван Ефанов. Ранее он работал в министерстве строительства региона, а потом исполнял обязанности министра имущественных отношений. В последние два года был советником губернатора Дмитрия Азарова.

О назначении Ефанова стало известно на заседании комитета губдумы по транспорту и автодорогам. Руководителю департамента 37 лет. Также он успел поработать в Самарских коммунальных системах, Средневолжской газовой компании. Он закончил СамГУ, по образованию - юрист.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дороговато будет? Соболева пока никто не купил и игрок улетел в Турцию к команде
69-летняя кондуктор в Самаре набросилась на коллегу с ножом
На работу поползем: последняя рабочая неделя января начнется с лёгкого морозца
Природа сошла с ума: посреди зимы в Сызрань на пруд вернулись лебеди
Работать с данными будут по новому: в Самарской области появился департамент цифровизации
"Встали на коньки - и их услышали": в минстрое рассказали, что нужно, чтобы достроить долевку на Димитрова 74а
В Тольятти устроили купели на Крещение 2020, но за право искупаться придется заплатить
Под Сызранью водитель улетел в кювет и умер
В Самаре мужчина на Рено отправил в больницу пенсионерку с травмой головы
Тайна закрытой комнаты: В Тольятти с запертого чердака спасли крупную птицу
Ехал в детский сад, а попал в больницу: в Самаре ребенок пострадал в аварии во дворе
Купели на Полевом спуске в Самаре на Крещение не будет
Защитник тольяттинского «Акрона» Максим Сухомлинов находится на просмотре в «Енисее»