Работать с данными будут по новому: в Самарской области появился департамент цифровизации
В Самарской области в структуре администрации губернатора появился новый департамент цифровизации. Это подразделение займется оптимизацией работы с данными. Это обеспечит более эффективную работу областных властей и успешность реформы государственного управления.
Пост руководителя нового департамента занял Иван Ефанов. Ранее он работал в министерстве строительства региона, а потом исполнял обязанности министра имущественных отношений. В последние два года был советником губернатора Дмитрия Азарова.
О назначении Ефанова стало известно на заседании комитета губдумы по транспорту и автодорогам. Руководителю департамента 37 лет. Также он успел поработать в Самарских коммунальных системах, Средневолжской газовой компании. Он закончил СамГУ, по образованию - юрист.
ИСТОЧНИК KP.RU