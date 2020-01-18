На работу поползем: последняя рабочая неделя января начнется с лёгкого морозца

18 Янв. 2020 2020-01-18T14:43:45+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода ждёт самарцев в начале последней рабочей недели января. Уже в ночь на понедельник немного похолодает, столбики термометров опустятся до минус шести градусов ниже нуля. Днём же будет +1 - 4, ожидают специалисты метеослужбы и небольшой снегопад с западным ветром до -11 метров в секунду.

Во вторник станет ещё немного прохладнее, днём уже будет от 0 тдо -5. Все так же будет идти небольшой снег. Так что горожанам придется быть осторожнее: мокрое мессиво пол ногами будет периодически подмерзать и дороги опять превратятся в каток. Судя по тому, что сейчас улицы города не убраны до асфальта, а во многих местах жителям приходится прыгать через лужи, ничего хорошего не ждет нас и в начале недели. Вооружиться стоит только советами администрации и МЧС крепче стоять на ногах и позаботиться о выборе правильной обуви.

Эта зима в Самаре выдалась аномально теплой. На озеро в парке Металлургов приземлилась стая уток, решив, что это уже теплые края. А в Сызрани на водоем вернулись лебеди.

ИСТОЧНИК KP.RU