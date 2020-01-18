69-летняя кондуктор в Самаре набросилась на коллегу с ножом
Совместное застолье двух дам-кондукторш в Самаре закончилось уголовщиной. 69-летняя П. и ее более молодая коллега, 37-летняя О. оказались за одним столом в комнате в общежитии на Гагарина, где обе и жили. Что связывало столь разновозрастных женщин - неизвестно. Но в тот вечер их объединила страсть к спиртному.
Как стало известно журналисту КП-Самара, в кккой-оо момент мирное застолье превратилось в спор. Женщины слово за слово начали ссориться, и пожилая кондуктор схватила нож и ударила оппоненту в живот.
В деталях криминальной драмы разберутся полицейские, им предстоит выяснить, что произошло и кто виноват. Подозреваемая под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU