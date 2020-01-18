Самарские ветераны получат по 75 тысяч рублей к юбилею Победы

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:08:00+03:00

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Самарские ветераны получат повышенные выплаты к Дню Победы в юбилейном году. Такое распоряжение озвучил президент России Владимир Путин. Обычно такие выплаты составляют 10 тыс и 5 тыс. рублей труженикам тыла ( им в этом году достанется 50 тыс. рублей).

Эту информацию президент озвучил 18 января, в этот день в России отмечают День прорыва блокады Ленинграда. В честь этого события глава России возложил цветы на Пискаревском мемориальном кладбище.

В 2020 году в России будут отмечать 75-летие Победы. В Самаре пройдет множество мероприятий, посвященных этой дате. В регионе проводят инвентаризауию мест воинских захоронений, будут созданы памятные места. В Самаре издали интерактивный календарь, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Его основу составляют фото военкора Николая Финикова.

А самарские ветераны также в честь юбилея Победы получат путевки в санатории за счет бюджета,

ИСТОЧНИК KP.RU