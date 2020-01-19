2020-01-19T08:32:56+03:00
Спорт

«Самара» обыграла «Химки-Подмосковье» и единолично возглавила баскетбольную Суперлигу

Матч против команды из Московской области завершился со счетом 99:77
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Таким образом, из 17 встреч «Самара» выиграла 14. Фото: БК» Химки-Подмосковье».Таким образом, из 17 встреч «Самара» выиграла 14. Фото: БК» Химки-Подмосковье».
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Баскетбольная «Самара» одержала очередную победу в Суперлиге и единолично возглавила турнирную таблицу. В субботу, 18 января, волжане на выезде были сильнее клуба «Химки-Подмосковье». Встреча завершилась со счетом 99:77.

Начало матча сложилось не в пользу волжан – они оказались в роли догоняющих, однако во второй четверти «Самара» выровняла ситуацию и постепенно отрывалась в счете. Самым результативным в составе гостей стал Максим Дыбовский, который набрал 21 очко.

Таким образом, из 17 встреч «Самара» выиграла 14, у ближайшего преследователя - «Спартака-Приморье» - на одну победу меньше.

Следующие две игры волжане проведут дома. 28 января «Самара» примет в «МТЛ Арене» ЦСКА-2, а 31-ого – «Купол-Родники».

ИСТОЧНИК KP.RU

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