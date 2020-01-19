2020-01-19T10:05:49+03:00
Происшествия

В Тольятти директор фирмы, притворившись бедной, выпросила у государства денежные выплаты

Ее разоблачили, теперь женщине грозит до 10 лет лишения свободы
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Злоумышленница направила документы в минэкономразвития региона, ей назначили выплаты – 24 969 рублей.Злоумышленница направила документы в минэкономразвития региона, ей назначили выплаты – 24 969 рублей.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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10 лет в местах не столь отдаленных – такое наказание грозит директору одной из фирм в Тольятти. Женщина незаконно получила денежные выплаты, которые полагаются бедным гражданам. Теперь на нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В конце марта 2019 года женщина предоставила заведомо ложные и недостоверные сведения и похитила федеральные бюджетные средства, выделенные для улучшения жилищных условий. В 2019 году женщина, сославшись на тяжелое материальное положение семьи, являясь директором фирмы, сделала себе документы, в которых была указана минимальная заработная плата, - рассказали в полиции.

Злоумышленница направила документы в минэкономразвития региона, ей назначили выплаты – 24 969 рублей. Мошенницу разоблачили, теперь ей придется отвечать перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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