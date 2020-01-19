«Лада» обыграла «Буран» в первом матче под руководством Кречина

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:16:22+03:00

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Тольяттинская «Лада» обыграла воронежский «Буран» в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча проходила на «Лада-Арене» и завершилась со счетом 3:1. Голами в составе тольяттинцев отметились Филипп Толузаков, Артурс Озолиньш и Семен Кизимов.

- Поздравляю команду и болельщиков с победой. Приятно, когда имеешь такую поддержку – это как шестой игрок на поле. Очень хочется, чтобы и на оставшихся играх трибуны заполнялись. Спасибо сопернику, который держал нас в тонусе, можно сказать, что только после третьего нашего гола судьба матча была решена, - приводит слова и.о. главного тренера «Лады» Владимира Кречина пресс-служба «автозаводцев».

Эта игра стала первой для спортивного директора «Лады» Кречина на посту исполняющего обязанности наставника команды. 17 января клуб объявил об отставке Александра Титова, который возглавлял команду с лета 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU