Из-за аномально теплого января около Самары вскрылась Волга

19 Янв. 2020 2020-01-19T10:56:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Около Самары из-за аномально теплой погоды в это время года в январе ото льда вскрылась Волга. Самарцы сделали снимки освободившейся от ледяных оков реки. Случилось это прямо перед Крещением, однако многих самарцев этот факт не остановил.

В ближайшие дни возвращения зимы в регион ждать не приходится. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в начале рабочей недели днем столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки. Так, в понедельник, 20 января, воздух прогреется до -4… +1, а во вторник и среду – до -3… +2. Ночью будет от -5 до 0.

ИСТОЧНИК KP.RU