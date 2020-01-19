2020-01-19T10:56:48+03:00
Общество

Из-за аномально теплого января около Самары вскрылась Волга

В ближайшие дни столбики термометров продолжат подниматься до плюсовых значений
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Самарцы сделали снимки освободившейся от ледяных оков реки.Самарцы сделали снимки освободившейся от ледяных оков реки.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Около Самары из-за аномально теплой погоды в это время года в январе ото льда вскрылась Волга. Самарцы сделали снимки освободившейся от ледяных оков реки. Случилось это прямо перед Крещением, однако многих самарцев этот факт не остановил.

В ближайшие дни возвращения зимы в регион ждать не приходится. По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, в начале рабочей недели днем столбики термометров будут подниматься выше нулевой отметки. Так, в понедельник, 20 января, воздух прогреется до -4… +1, а во вторник и среду – до -3… +2. Ночью будет от -5 до 0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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