Баскетболистки «Самары» обыграли ногинский «Спартак-2» 72:65
Женская баскетбольная команда «Самара» одержала выездную победу над ногинским «Спартаком-2» в матче регулярного чемпионата Суперлиги-2. Встреча завершилась со счетом 72:65.
С первых минут лидер турнирной таблицы – «Самара» - показал, что именно она фаворит встречи. После большого перерыва «горожанки» вели со счетом 49:25, однако «Спартак-2» сумел собраться и после рывка 3:18 подобрался к самарчанкам вплотную. Но волжанки больше не позволяли себе ошибок и довели матч до победы.
Следующая игра между этими соперниками пройдет также в Ногинске сегодня, 19 января.
ИСТОЧНИК KP.RU