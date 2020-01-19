Баскетболистки «Самары» обыграли ногинский «Спартак-2» 72:65

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:45:12+03:00

Во второй половине матча «Самара» позволила себе расслабиться, но быстро пришла в себя и довела игру до победы. Фото: БК «Самара».

Второй матч тура с этим соперником «горожанки» проведут сегодня, 19 января

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Женская баскетбольная команда «Самара» одержала выездную победу над ногинским «Спартаком-2» в матче регулярного чемпионата Суперлиги-2. Встреча завершилась со счетом 72:65.

С первых минут лидер турнирной таблицы – «Самара» - показал, что именно она фаворит встречи. После большого перерыва «горожанки» вели со счетом 49:25, однако «Спартак-2» сумел собраться и после рывка 3:18 подобрался к самарчанкам вплотную. Но волжанки больше не позволяли себе ошибок и довели матч до победы.

Следующая игра между этими соперниками пройдет также в Ногинске сегодня, 19 января.

ИСТОЧНИК KP.RU