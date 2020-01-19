2020-01-19T12:58:46+03:00
Происшествия

По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами

Его остановили сотрудники ГИБДД в Жигулевске
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Иностранцу грозит до года лишения свободы.Иностранцу грозит до года лишения свободы.Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Жигулевске полицейские поймали жителя одной из соседних республик, у которого были поддельные водительские права. Мужчину остановили на трассе М-5 «Урал» за нарушение ПДД, а его водительское удостоверение показалось сотрудникам ГИБДД странным, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.

- Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

До этого проблем с законом у мужчины не было. Теперь на него завели уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Иностранцу грозит до года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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