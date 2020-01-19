По Самарской области ездил иностранец с поддельными правами
В Жигулевске полицейские поймали жителя одной из соседних республик, у которого были поддельные водительские права. Мужчину остановили на трассе М-5 «Урал» за нарушение ПДД, а его водительское удостоверение показалось сотрудникам ГИБДД странным, сообщает пресс-служба областного полицейского главка.
- Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.
До этого проблем с законом у мужчины не было. Теперь на него завели уголовное дело по статье ««Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Иностранцу грозит до года лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU