В Сызрани спасатели ночью искали пропавшую на Волге 14-летнюю девочку

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:41:17+03:00

Где все это время был ребенок, неизвестно. Фото: КТВ-Луч.

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В Сызрани ночью с пятницы на субботу, с 17 на 18 января, спасатели искали на Волге пропавшую 14-летнюю девочку. О пропаже ребенка заявили родственники. Спасатели исследовали район пляжа ДЭУ на аэроглиссере, сообщает КТВ-Луч со ссылкой на начальника ПСО Алексея Логинова.

- По сообщениям родственников, девочка в последний раз выходила на связь в районе ДЭУ. Мы отправились в это место, но подростка там не было. Насколько мне известно, на следующее утро девочка нашлась сама, - рассказал Логинов.

Где все это время был ребенок, неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU