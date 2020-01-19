Движение троллейбусов по улице Ленинградской в Самаре восстановили

19 Янв. 2020 2020-01-19T14:47:26+03:00

Троллейбусы вернулись на привычный маршрут в 5 утра в воскресенье, 19 января. Фото: Архив "КП"

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В Самаре восстановили движение троллейбусов №6 и №16 по улице Ленинградской от Ленинской до Садовой. Об этом в своем твиттере сообщили представители Трамвайно-троллейбусного управления города. Троллейбусы вернулись на привычный маршрут в 5 утра в воскресенье, 19 января.

- Уважаемые пассажиры! С 05:00 19.01.2020 открыто движение троллейбусных маршрутов № 6, №16 по улице Ленинградской от Ленинской до Садовой в оба направления. Добро пожаловать на борт, - говорится в сообщении ТТУ.

Напомним, общественный транспорт не ходил по Ленинградской из-за коммунальной аварии – повреждения на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU