2020-01-19T14:47:26+03:00
Общество

Движение троллейбусов по улице Ленинградской в Самаре восстановили

Общественный транспорт убирали из-за коммунальной аварии
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Троллейбусы вернулись на привычный маршрут в 5 утра в воскресенье, 19 января.Троллейбусы вернулись на привычный маршрут в 5 утра в воскресенье, 19 января.Фото: Архив "КП"
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В Самаре восстановили движение троллейбусов №6 и №16 по улице Ленинградской от Ленинской до Садовой. Об этом в своем твиттере сообщили представители Трамвайно-троллейбусного управления города. Троллейбусы вернулись на привычный маршрут в 5 утра в воскресенье, 19 января.

- Уважаемые пассажиры! С 05:00 19.01.2020 открыто движение троллейбусных маршрутов № 6, №16 по улице Ленинградской от Ленинской до Садовой в оба направления. Добро пожаловать на борт, - говорится в сообщении ТТУ.

Напомним, общественный транспорт не ходил по Ленинградской из-за коммунальной аварии – повреждения на водопроводе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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