Баскетболистки «Самары» переиграли «Спартак-2» во втором матче тура

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:10:55+03:00

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«Самара» добилась двух побед в матчах против «Спартака-2» в Ногинске в рамках регулярного чемпионата женской баскетбольной Суперлиги-2. Встреча проходила в воскресенье, 19 января, и завершилась со счетом 70:54 в пользу волжанок. Напомним, первый матч закончился победой самарчанок 72:65.

«Спартак-2» с первых минут встречи показал, что намерен взять реванш. По ходу первой четверти отрыв хозяев достигал семи очков, однако самарчанки сумели собраться и завершили период вничью. Свою претензию на победу гости высказали в начале второй четверти, совершив рывок 11:2. После такого нокдауна «Спартак-2» предпринимал робкие попытки догнать «Самару», но сделать этого не смог.

После 18 сыгранных матчей самарчанки возглавляют турнирную таблицу Суперлиги-2 с 17 победами. У ближайшего преследователя – «Надежды-2» - 12 побед в 17 встречах.

Следующие игры «Самара» проведет дома – 28 и 29 января волжанки примут команду «Пересвет» из Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU