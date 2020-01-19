Губернатор Самарской области окунулся в воду на Крещение

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:17:00+03:00

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В Самарской области в ночь с субботы на воскресенье, с 18 на 19 января, а также весь следующий день верующие окунаются в купели в честь Крещения Господня. В стороне не остался и губернатор региона Дмитрий Азаров. На официальной странице главы области в инстаграме появилось фото Азарова рядом с купелью.

- С праздником Крещения Господня! – лаконично подписал фотографию губернатор.

В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Где именно окунулся губернатор, остается загадкой, однако на видео видно, что сделал он это в открытом водоеме.

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ИСТОЧНИК KP.RU