Стало известно, где была 14-летняя девочка, которую спасатели искали ночью на Волге у Сызрани

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:19:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, где была 14-летняя девочка, которую искали спасатели ночью с пятницы на субботу, с 17 на 18 января в Сызрани. Спасатели исследовали акваторию Волги в районе пляжа ДЭУ на аэроглиссере. Как сообщает КТВ-Луч, девочка ушла к подруге на ночевку и не предупредила родителей.

- Она здорова. Сейчас находится дома с родными, - сказал изданию источник.

Напомним, о пропаже подростка заявили родители. Они сделали это, когда 14-летняя девочка перестала выходить на связь. В последний раз перед исчезновением она звонила родителям, когда находилась в районе пляжа ДЭУ.

ИСТОЧНИК KP.RU