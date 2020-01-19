2020-01-19T21:25:30+03:00
Происшествия

В бизнесмена стреляли из «Сайги», а не из «Калашникова»: следователи рассказали подробности громкого убийства в Самаре

Также в СУ СК РФ по региону опровергли информацию, что убийца был мужем экс-супруги предпринимателя
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Убийцу – 39-летнего мужчину – задержали сотрудники Росгвардии и представители ЧОП.Убийцу – 39-летнего мужчину – задержали сотрудники Росгвардии и представители ЧОП.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Следственном управлении следственного комитета РФ по Самарской области рассказали подробности громкого убийства, которое произошло в жилом массиве Березовая аллея в поселке Мехзавод в Самаре. Там днем в воскресенье, 19 января, застрелили 36-летнего бизнесмена. Ранее сообщалось, что это сделал муж бывшей жены погибшего, однако следователи опровергли эту информацию. Также в СУ СК скорректировали информацию об оружии. Ранее сообщалось, что мужчину застрелили из АК.

- По версии следствия, 19 января примерно в 14 часов подозреваемый, находясь на улице около частного жилого дома в массиве Берёзовая аллея посёлка Мехзавод Красноглинского района города Самары, несколько раз выстрелил из оружия «Сайга-410» в 36 - летнего мужчину. От полученных огнестрельных ранений потерпевший скончался на месте происшествия. По предварительным данным погибший приехал в массив навестить своего ребёнка, который проживал с бывшей женой. Мотив убийства и личность подозреваемого устанавливается. Орудие убийства изъято, - говорится в сообщении.

Убийцу – 39-летнего мужчину – задержали сотрудники Росгвардии и представители ЧОП. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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